Hasan Orhan Ortaokulu projelerle Avrupa yolunda

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Hasan Orhan İlk/Ortaokulu, projeleri ile Avrupa’da ses getirmeye hazırlanıyor.

Avrupa Birliği Erasmus + Okul Eğitimi alanında stratejik ortaklıklar (ka229) kapsamında "2020-1-pt01-ka229-078348_4 numaralı stories of all, stories for all – a digital approach to story telling" isimli projenin ortağı olan Hasan Orhan Ortaokulu yöneticileri, İlk Öğrenme, Öğretme, Eğitim Aktivitesi (LTTA) çalışmaları için 31 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında Estonya’nın Tallinn şehrini ziyaret etti. Okul Müdürü Selma Aydoğdu ve İngilizce öğretmenleri İlke Gürer ve Ali Aktürk’ten oluşan proje ekibi, diğer ortaklar Portekiz, İspanya, Polonya ve İtalya’dan aktiviteye katılan öğretmenlerle birlikte ev sahibi ülkenin düzenlediği çalışmalar ve etkinliklerde yer alarak, Muratlı ilçesini ve Türkiye’yi temsil etti. Proje üyesi diğer ülkelerin ekipleri, önümüzdeki mayıs ayında Türkiye’de misafir edilecekler.

Estonya dönüşü Muratlı Kaymakamı Ömer Dereci’yi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Erkol’u makamında ziyaret eden Hasan Orhan Ortaokulu proje ekibi, yetkililere süreçle ilgili bilgiler verdi.