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Hayrabolu’da 28 kaçak göçmen yakalandı

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Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde polis ekiplerince durdurulan iki minibüsten 28 düzensiz kaçak göçmen çıktı.

Hayrabolu’da 28 kaçak göçmen yakalandı
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Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde polis ekiplerince durdurulan iki minibüsten 28 düzensiz kaçak göçmen çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yaptıkları uygulamada iki minibüsü durdurdu. Araçlarda yapılan aramada yasa dışı yollardan girmeye çalışan 28 kaçak göçmeni yakalandı.

Yabancı uyruklu 28 kişi, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Göç İdaresine teslim edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücüler A.A ve E.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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