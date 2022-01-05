Hayrabolu’da organik atıklar gübreye dönüşüyor

Hayrabolu Belediyesi’ne "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kompost makinası hibe edildi.

İlçede toplanan organik atıklar gübreye dönüştürülerek park ve bahçeler biriminde kullanılıyor. Belediye Başkanı Osman İnan yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belediyeye kompost makinası hibe edildiğini belirtti.

İlçenin çeşitli noktalarına organik atık kutlarını bıraktıklarını ifade eden Başkan İnan, "Sebze çay gibi organik atıkları makinemizde ayrıştırıp doğal organik gübre haline getiriyoruz. Daha sonra gübrelerimizi Belediyemiz Park ve Bahçeler Birimi bünyesinde kullanıyoruz" dedi.