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Her Kitap Bir Dünya projesi

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Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilerek uygulanan ’Her Kitap Bir Dünya Projesi’ Çorlu Şehit Hamza Çavuş İlkokulu’nda uygulandı.

Her Kitap Bir Dünya projesi
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Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilerek uygulanan ’Her Kitap Bir Dünya Projesi’ Çorlu Şehit Hamza Çavuş İlkokulu’nda uygulandı.

Çorlu’da eğitim öğretim veren kurumlar arasında yer alan Şehit Hamza Çavuş İlkokulu’nda Her Kitap Bir Dünya Projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanan Her Kitap Bir Dünya Projesi kapsamında Doğan Cüceloğlu’nun “Var mısın?” adlı kitabı Çorlu Şehit Hamza Çavuş İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından okunarak değerlendirildi.

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Proje sunumuna katılan Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan öğrenci ve öğretmenleri tebrik ettiler. Tekirdağ il milli eğitim müdürlüğü tarafından proje sunumunu yapan öğretmen ve öğrencilere teşekkür belgeleri verildi.

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