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İçişleri Bakanı Soylu’dan Kapaklı Kaymakamı’na takdir belgesi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır’a sel felaketindeki üstün çabalarından ötürü takdir belgesi yolladı.

İçişleri Bakanı Soylu’dan Kapaklı Kaymakamı’na takdir belgesi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır’a sel felaketindeki üstün çabalarından ötürü takdir belgesi yolladı.

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Yollanan takdir belgesini Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım takdim etti. Kaymakam Sağır’ı tebrik eden Vali Yıldırım, “Rize ve Artvin’de meydana gelen sel afetlerinden sonra devlet-millet dayanışmasının en güzel örneğini sergilediği ve yaraların elbirliği ile sarılması için bölgede fedakarca yürütülen çalışmalarda afetzede vatandaşlara sunduğu maddi-manevi destekle ’ben de varım’ dediği için Kaymakamımız Bayram Sağır’ı tebrik ederim” dedi.

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