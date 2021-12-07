İki buçuk yılda 1,6 milyon metrekare yol yapıldı

Süleymanpaşa Belediyesi, iki buçuk yılı aşkın süredir sürdürdüğü yol hamlesini 2021 yılında yaptığı çalışmalarla rekor seviyelere taşıdı. 308 bin metrekare asfalt serimi, 140 bin metrekare kilit taş çalışması ve 180 bin metrekare sathi kaplama gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi, toplam 628 bin metrekarelik yol çalışmasını 2021 yılına sığdırdı.

Yol çalışmaları kapsamında 2021 yılı içinde 297 bin metrekare yeni asfalt serimi, 11 bin metrekare asfalt tamiratı olmak üzere toplam 308 bin metrekare asfalt serimi gerçekleştirdi. Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel tarafından anbean yerinde kontrol ve koordine edilen çalışmalar dâhilinde ayrıca 103 bin metrekare yeni, 38 bin metrekare tamir olmak üzere 141 bin metrekare de kilit taş serimi yapıldı.

Asfalt ve kilit taş çalışmaları dışında sathi kaplama da 2021 çalışmaları içerisinde önemli bir yer tuttu. Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, 180 bin metrekare sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi.

Asfalt, kilit taş ve sathi kaplama çalışmaları ile birlikte 2021 yılında toplamda 628 bin metrekare yol malzemesi serimi gerçekleştirilmiş oldu. Tüm bu çalışmaların yanı sıra 26 bin 500 metrekare de yeni imar yolu açıldığı öğrenildi.

2021 yılında yapılan yol çalışmaları ile birlikte yaklaşık 2 buçuk yıllık icraat döneminde toplam 1 milyon 600 bin metrekareye ulaşılarak rekor bir seviye yakalanmış oldu.