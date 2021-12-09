İmam hatip öğrencilerine cami adabı eğitimi

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi öğrencilerine cami adabı eğitimi verildi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hanife Kaya ve Meslek Dersleri Öğretmeni Bayram Karagöz öncülüğünde Kebir Camii’ne ziyarette bulunan öğrencilere İmam Hatip Yusuf Acar tarafından caminin bölümleri ve cami adabı konusunda bilgiler verildi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hanife Kaya, belli bir plan dahilinde öğrencilerin cami ortamını görmelerini sağladıklarını belirterek, "Camiyi tanıyalım konusunu yerinde işlemek amacıyla bu ziyareti yaptık. Öğrencilerimiz bu sayede caminin bölümlerini, cami görevlilerini ve caminin işlevini tanımış ve camide nasıl davranılması gerektiğini öğrenmiş oldu" dedi.

Ziyaretten sonra öğrencilere Kebir Camii İmam Hatibi Yusuf Acar tarafından ikramda bulunuldu.