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İş görüşmesine giderken az daha canından oluyordu

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Tekirdağ’da iş görüşmesine giden genç, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attığı araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

İş görüşmesine giderken az daha canından oluyordu
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Tekirdağ’da iş görüşmesine giden genç, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attığı araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

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Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki evinden Saray ilçesinde bulunan bir işyerine görüşmek üzere 59 LU 141 plakalı otomobiliyle yola çıkan Hasan B. (30) Beyazköy Mahallesi mevkiinde otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü Hasan B. (30) kazayı yara almadan atlattı. Olay yerinden geçen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan sürücü Hasan B. kaza yerine çağırılan ambulansla tedbir amaçlı kontrol için Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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