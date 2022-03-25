İşçilerin eylem kararı başkana geri adım attırdı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (GENEL-İŞ) arasında 4 aydır süren görüşmeler, işçilerin eylem kararı almasıyla sonuca ulaştı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresinde (TESKİ) 2 bin 600 işçinin 2022 yılının başından itibaren ücret ve haklarını belirleyecek olan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri, yaklaşık 4 ay önce belediye ve TESKİ yönetimi ile DİSK’e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) arasında başlatılan görüşmeler üzerinden 4 ay geçmesine rağmen nihayete erememiş, işçiler haklarını alabilmek için eylem kararı aldı.

Genel-İş Sendikası’nın resmi enflasyon artı refah payı zammı ile sosyal ve yan haklarda düzeltmelere yönelik 2 yıllık sözleşme talebine, belediye bütçe olmadığı gerekçesiyle her yıl yüzde 20 zam olmak üzere 3 yıllık sözleşme önerdi. Görüşmelerde 4 ay geçmesine rağmen anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine eylem kararı alan işçiler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak bir basın açıklaması düzenleneceğini ifade ettiler.

Eylem kararı ile ilgili olarak, DİSK Genel İş Sendikası Tekirdağ Şubesi Başkanı Mesut Alak tarafından yapılan yazılı açıklamada, “4 aydır süren toplu iş sözleşmemizle ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ ile yürüttüğümüz süreçte fedakârlık ve çaba göstererek emekçi arkadaşlarımızın çıkarlarını göz ederek masada bitmesi için mücadele ettik. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yönetimi, TESKİ yönetimi ve komisyon üyeleriyle yapılan görüşmeler neticesinde bir anlaşmaya varılamamıştır. Emekten gelen gücümüzle birlikte sahalarda mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu sebeple 22 Mart Salı günü saat 17.00’de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yapacağız ”dedi.

Alınan eylem kararının ardından geri adım atan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ise, görüşmelerin tamamlandığını duyurarak anlaşma sağlandığını ifade etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu TESKİ’de çalışan toplam 2600 işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi düzenlenen törenle imzalandı. Sözleşme ile işçilerin maaşlarında yüzde 36,5 ile yüzde 49 arasında değişen oranlarda ücret artışı sağlandı” ifadeleri yer aldı.

1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2024 tarihlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TESKİ Genel Müdürü Turhan Toprak ve Disk - Genel İş Sendikası Tekirdağ Şube Başkanı Mesut Alak tarafından imzalandı.