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Kadın polisler sokak sokak KADES uygulamasını anlattı

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polisler, sokakta kadınlara ‘KADES’ uygulamasını anlattı.

Kadın polisler sokak sokak KADES uygulamasını anlattı
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polisler, sokakta kadınlara ‘KADES’ uygulamasını anlattı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan alışveriş merkezi ile pazarda kadınlara yönelik KADES uygulaması anlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli kadın polisler, İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan ‘KADES’ uygulaması hakkında Tekirdağlı kadınları bilgilendirdi.

Kadına şiddetin önlenmesi amacıyla uygulama kadınlara yükletilirken, uygulamanın nasıl kullanılacağı ile alakalıda bilgilendirmelere yapıldı. Uygulama kapsamında bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı.

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