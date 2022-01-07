Kapaklı’da 15 yataklı fizik tedavi ünitesi açıldı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde devlet hastanesinde Fizik Tedavi Ünitesi’nin açılışı gerçekleştirilirken, yapımı devam eden 100 yataklı hastanenin inşaatında da incelemeler yapıldı.

Kapaklı Devlet Hastanesi’nde İl Sağlık Müdürlüğü’nün ve hayırseverlerin desteği ile onarılıp yapılan, 15 yataklı ve 75 hastaya ayakta tedavi işlemi uygulayacak kapasitede olan fizik tedavi ünitesinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Kapaklı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Levent Alpe, “Fizik tedavi ünitemiz hastanemizde eksik bir hizmetti. Bu eksiği tamamlamak için yoğun bir çaba sarf ettik. Uygun hale getirmek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah sağlıklı, sıhhatli kullanmayı nasip etsin” dedi.

Ardından konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, “Bugün burada bağışçılarımızın da destekleri ile onarılıp açılan, hizmete hazır hale getirilen ve içeride de hizmete başlamış olan fizik tedavi ünitemizi açmak için toplandık. Hayırlı uğurlu olsun“ ifadelerini kullandı.

Sonrasında Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ve Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır bir konuşma yaparak ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundular.

Açılışta konuşan Vali Yıldırım, ise “Buraya tedavi umudu ile gelen hastalarımız inşallah şifa bularak çıkarlar. Ne kadar donanımlı alanlarımız olursa, o kadar hizmet bekleyen vatandaşlarımıza yardımcı olabiliriz. Burada da güzel bir fizik tedavi ünitesi açılıyor. İnşallah yeni bölümümüzle ihtisas sahibi arkadaşlarımızla gelecek olan hastalarımıza çok daha iyi hizmet verebileceğimizi düşünüyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde açıklamada bulundu.

Vali Yıldırım’ın konuşmasının ardından kurdele kesilerek fizik tedavi ünitesinin açılışı gerçekleştirildi. Kurdele kesiminin ardından Vali Yıldırım, üniteyi gezerek hastalarla sohbet etti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi tarafından yaptırılan 100 yataklı Kapaklı Devlet Hastanesi şantiyesinde de incelemelerde bulunuldu.

Açılışa Vali Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Kapaklı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Levent Alper ve hastane görevlileri katıldı.