Karacakılavuz’dan Bangladeş’e can suyu

Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesi Karacakılavuz Mahallesinde bulunan hayırseverlerin desteğiyle açılan kuyular Bangladeş’e ’can suyu’ oldu.

Karacakılavuz Mahallesi Merkez Camii İmam Hatibi Yasin Hacıislamoğlu öncülüğünde yapılan bağışlarla Bangladeş’te 12 su kuyusu açılarak, Müslümanların su ihtiyacı karşılandı.

Karacakılavuz Mahallesi Merkez Camii İmam Hatibi Yasin Hacıislamoğlu yaptığı açıklamada; dünyada her 10 kişiden birinin suya erişemediğini hatırlatarak, "Kuraklık, yokluk, hızlı nüfus artışı ve kirlilik içilebilir temiz su kaynaklarına ulaşılamaması veya ulaşma gücünün olmaması büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bizler de bu sorununun çözümüne katkı sunmak için Karacakılavuzlu hayırseverlemizle birlikte yürüttüğümüz bu iyilik kervanını iki hafta içerisinde sonuçlandırmış bulunuyoruz. Susuzluk ve kıtlığın önlenmesinde önemli bir faktör olan su kuyuları ile bölgelerde gönüller fethediliyor ve bölge halkı ile bağışçılar arasında gönül bağı kuruluyor. Bu iyilik kervanına katkı sunan Karacakılavuz halkına teşekkür ediyorum. Rabbim yaptıkları iyilikleri ahirette ecri ile karşılarına çıkarsın" dedi.