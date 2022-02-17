Kaymakam Taşçı engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor

Tekirdağ Ergene’de ikamet eden şehit aileleri ve gaziler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi aileleri ve engellileri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Velimeşe Mahallesi’nde ikamet eden engellileri evlerinde ziyaret etti.