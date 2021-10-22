Kaymakam vatandaşların sorunlarını dinledi

Tekirdağ’ın Şarköy İlçesi Kaymakamı Kılınçkaya, Hoşköy Mahallesini ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Şarköy Kaymakamı Hakan Hakan Kılınçkaya, Hoşköy Mahallesini ziyaret ederek, düzenlenen halk toplantısında vatandaşların sorunlarını dinledi. Vatandaşların desteğiyle çalışmalar yürüteceğini belirten Kaymakam Kılınçkaya, gerçekleştirilen toplantının vatandaşların sorunlarını istek ve taleplerini yetkililere iletmeleri için önemli bir fırsat olduğunu, vatandaşların çekinmeden söz alarak taleplerini iletmelerini istedi. Kaymakam Hakan Kılınçkaya, yoğun katılımdan dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Gelibolu ilçesinden Şarköy’e tayin olduğunu belirten Kılınçkaya, ilçe hakkında bilgi sahibi olduğunu, görev süresi boyunca vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturacaklarını belirtti.

Toplantının sona ermesinin ardından Kaymakam Kılınçkaya, Hoşköy Su Ürünleri Kooperatifi başkan ve üyeleri ile uzun süredir şikayet konusu olan ve taş dolup kapanma noktasına gelen balıkçı barınağı girişini inceledi. Problemin çözümü ile ilgili gerekli girişimlerin yapılacağını söyleyen Kaymakam Kılınçkaya, konunun takipçisi olacağını belirtti. Balıkçı barınağının ardından Hoşköy Mahalle Muhtar Emine Açar ile gezen ve vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Kılınçkaya, ardından Kıbrıs Gazileri Necdet Işık ve Remzi Fidan’ı evlerinde ziyaret etti. Gazilere hediyelerini takdim eden Kaymakam, Esnaf ziyaretleri yaparak mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.

Kaymakam Kılınçkaya’ya’nın halk toplantısına ve ziyaretlerine, Şarköy Jandarma Komutanı Hasan Doğan, Şarköy Müftüsü Menderes Karapunar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Elma, İlçe Sağlık Müdürü Dr. İsmail Sertkaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Sönmez, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Yalçın Sevim eşlik etti.