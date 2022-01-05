Kaymakama klarnetli darbukalı müzik dinletisi

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde açılışı yapılan bilim fuarı düzenlendi. Fuarda öğrenciler tarafından düzenlenen klarnetli darbukalı müzik dinletisi İlçe Kaymakamı tarafından çok beğenildi.

Tekirdağ Şarköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Bilim Fuarı açıldı. Fuarda 12 öğretmen ve 58 öğrencinin alanı olmak üzere Sağlıklı yaşam ve beslenme, su okuryazarlığı, finansal okuryazarlık, tarım ve hayvancılık teknolojileri, doğal afetler ve afet yönetimi, kültürel miras, değerler eğitimi, bilim tarihi ve felsefesi, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir kalkınma, dijital dönüşüm, görsel ve işitsel sanatlar konuları ile ilgili hazırlanan 21 projesi görücüye çıktı.

Şarköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen Bilim Fuarı’nın açılışına Kaymakam Hakan Kılınçkaya, Kaymakam Adayı Ferdi Akgün, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Elma, daire amirleri ve okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya öğrencilerden sunum aldı. Sunum yapan öğrencilere teşekkür eden Kılınçkaya öğrencilere başarılar diledi. Şarköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Bilim Fuarı’na katılan protokole keman, darbuka ve klarnet eşliğinde müzik dinletisi düzenlediler. Kaymakam Kılınçkaya da hemen öğrencilerin yanı başında oturarak öğrencilerin müzik sunumunu büyük bir ilgiyle dinledi.