banner4556

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

banner4664

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir Tekirdağ Şehir Hastanesinde tedavi gören Kıbrıs Gazisi Muzaffer Yaşlı, 69 yaşında hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi Yaşlı, memleketi Malkara’da toprağa verildi.

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
banner4581

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir Tekirdağ Şehir Hastanesinde tedavi gören Kıbrıs Gazisi Muzaffer Yaşlı, 69 yaşında hayatını kaybetti. Kıbrıs Gazisi Yaşlı, memleketi Malkara’da toprağa verildi.

banner4336

69 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Muzaffer Yaşlı’nın Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Malkara Doğanköy Mahallesi’ne getirildi. Doğanköy Mahallesi’nde Kıbrıs Gazisi Yaşlı için askeri cenaze töreni düzenlendi.

Sevenleri ve yakınları Kıbrıs Gazisi Muzaffer Yaşlı için Doğanköy Mahallesi’nde bir araya geldi. Düzenlenen cenaze töreninde silah arkadaşları Kıbrıs Gazisi Yaşlı’yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Alibeyköy Barajı’nda su kahverengiye döndü
Alibeyköy Barajı’nda su kahverengiye döndü
  1. ÇEVRE

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321