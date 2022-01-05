Kışın ortasında yazdan kalma bir gün yaşanıyor

Tekirdağ’da haftalardır süren soğuk hava yerini yazdan kalma bir güne bıraktı.

Haftalardır soğuk havayı yaşayan Tekirdağ’da kış mevsiminin ortasında yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve hava sıcaklığının 13 dereceyi bulmasını fırsat bilen vatandaşlar, kendini dışarı atarak güneşli havanın tadını çıkarttı. Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da yazdan kalma bir gün yaşayan vatandaşların kimi sahilde yürüyüş yaparak, kimisi banklarda oturarak, kimi vatandaş ise çocuklarını gezdirerek değerlendirdi. Havaların bir anda ısınması kış mevsiminde boşalan sahilleri tekrar doldurdu.

Dışarıda güzel havanın tadını çıkartan vatandaşlardan Hüseyin Oğuz, “Tabi havaların esmesinden dolayı, lodosun etkili olmasından dolayı kimse dışarıya çıkamıyordu. Lodoslar bitti havalar düzeldi. Bunu fırsat bilen vatandaş ise kendini sahile attı. Tabi güzel havadan dolayı hepimiz kendimizi dışarı attık. Şuanda kalabalık var. Millet soğuklardan dolayı içeride durmaktan bunaldı. Bu yüzden kendilerini dışarıya attılar. Eve gidiyoruz, limana geliyoruz. Sahili geziyoruz. Sıcak havayı kim sevmez. Sıcak havayı bulduk mu? Dışarı çıkıyoruz, çayımızı içiyoruz ondan sonra evimize dönüyoruz” dedi.