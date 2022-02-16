Koruma Kurulu Başkanlığı 1. Olağan Toplantısı gerçekleştirildi

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı’nın 2022 Yılı 1. Olağan Toplantısı, Tekirdağ Adliye Sarayı toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Özcan’ın refakat ettiği toplantıya, Kurul Başkanı Cumhuriyet Savcısı Alper Arıtan, kamu kurum ve kuruluşları yetkilileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan kurul üyeleri ve oda temsilcileri katıldı. Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, 2021 yılı çalışma ve faaliyetleri değerlendirilerek, 2022 yılı hedef ve planlaması ele alındı Tekirdağ Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde yükümlülerin topluma kazandırılması, sosyal hayata uyumlarının sağlanması ve psiko-sosyal yönden desteklenmesine yönelik yürütülecek proje ve çalışmalar karara bağlandı.