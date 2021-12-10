Küçük öğrenciler trafik polisi oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu öğrencileri, trafik polisi ağabeyleri ile beraber “Trafik Kurallarını Öğreniyorum” etkinliği gerçekleştirdi.

Karayolları Trafik Güvenliği 2021-2023 Eylem Planı kapsamında Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu’nda Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, Çorlu TSO İlkokulu Müdürü Murat Kocabaş, öğretmen, öğrenci ve trafik polislerinin katılımıyla "Trafik Kurallarını Öğreniyorum" etkinliği gerçekleştirildi. Okulun 1/B, 2/G ve 4/C sınıfı öğrencileri okula giriş saatinde trafik polisleri eşliğinde trafik kurallarına dikkat çekecek etkinlikler gerçekleştirerek uygulamalı olarak trafik kurallarını öğrendi.

Etkinliğin sonunda öğrenciler, okul bahçesinde oluşturulan trafik eğitim alanında öğrendikleri trafik kurallarını ve trafik işaretlerini diğer arkadaşlarına anlattılar. 4/C sınıfı öğrencileri, anasınıfında okuyan küçük öğrencilere de trafik kurallarını anlatan boyama kitapları hediye ettiler.