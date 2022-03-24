KYK yurtlarında afet eğitimi

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu personel ve öğrencilerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Deprem kuşağında bulunan Tekirdağ’da afet ve acil durumlara yönelik eğitimler sürüyor. 2022 yılı "Türkiye Afet Tatbikat Yılı" kapsamında, AFAD Tekirdağ Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Çorlu ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdu personel ve öğrencilerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Kurumda verilen eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, insanların yaşadığı mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde DASK, Zorunlu Deprem Sigortası, Sigortalılık Bilinci konularına da değinildi.