banner4556

KYK yurtlarında afet eğitimi

banner4664

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu personel ve öğrencilerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

KYK yurtlarında afet eğitimi
banner4584
banner4336

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu personel ve öğrencilerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Deprem kuşağında bulunan Tekirdağ’da afet ve acil durumlara yönelik eğitimler sürüyor. 2022 yılı "Türkiye Afet Tatbikat Yılı" kapsamında, AFAD Tekirdağ Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Çorlu ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdu personel ve öğrencilerine afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Kurumda verilen eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, insanların yaşadığı mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde DASK, Zorunlu Deprem Sigortası, Sigortalılık Bilinci konularına da değinildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Velilere etkili iletişim ve bağımlılık eğitimi
Velilere etkili iletişim ve bağımlılık eğitimi
  1. TEKİRDAĞ

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666