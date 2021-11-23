banner4556

Lüleburgaz’da trafik kazası: 1 ölü

banner4336

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti.

Lüleburgaz’da trafik kazası: 1 ölü
banner3909
banner4558

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Ahmetbey beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.C. idaresindeki 39 EE 989 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atan araçta bulunan ilkokul öğrencisi A.S.C. ağır yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Vali Yerlikaya, huzurevi sakini ve evde/hastanede...
Vali Yerlikaya, huzurevi sakini ve evde/hastanede...
  1. GENEL

banner4389

banner4349

banner3841