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Malkara’da trafik kazası: 2 yaralı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Malkara’da trafik kazası: 2 yaralı
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Malkara-Şarköy yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 59 SH 006 plakalı otomobilin sürücüsü D.Ü., Şarköy yol ayrımına geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü D.Ü. (47) ve yanında yolcu olarak bulunan A.K.Ü. (17) ambulanslar ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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