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Meclis üyesi kazada öldü

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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan Kaplan, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Meclis üyesi kazada öldü
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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan Kaplan, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Muratlı-Tekirdağ karayolu üzerinde Yeşilsırt Mahallesi İnciröbekleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; Muratlı’dan Tekirdağ yönüne doğru hareket halindeki Ayhan Kaplan idaresinde bulunan 59 NG 195 plakalı otomobil, henüz nedeni belirlenemeyen şekilde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün demir korkuluklarına çarptı ve taklalar attı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Talihsiz kazada vefat eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ayhan Kaplan’ın naaşı otopsinin ardından toprağa verilecek.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2022, 23:47
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