Meslek lisesi öğrencileri, engelli bireylere güzellik bakım hizmeti verdi

Kapaklı Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi’nde, dernek üyelerinin kişisel bakımlarını gerçekleştirdi. Hem farkındalık hem de kendisini geliştirmek isteyen öğrencilerin uygulaması beğeni topladı.

Kapaklı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi 11.sınıf öğrencileri, öğretmenleri Jülide Kozuva ve okul müdürü İsmail Seyitoğlu nezaretinde Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi üyelerine kişisel bakım hizmeti verdi.

Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şube Başkanı Gülnur Kocaçınar, öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür ederek, “Kuaför, güzellik salonu gibi işleri kapsayan öğrencilerine uygulamalı ders vermek istediklerini ve bunu bizim derneğimizde üyelerimize yapmak istediklerini söylediler. Biz bu talebi sevgiyle karşıladık. Böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Engelsiz kuaför salonumuz yaklaşık 1 yıldır pandemiden aktivitelerini sürdürememişti. Biz de hazır böyle bir talep gelmişken değerlendirdik. Şu anda burada olan öğrencilerimiz Özel Doğa İçi Rehabilitasyon Merkezi’nde hizmet görüyorlar. Velilerden izin alarak öğrencilerin kişisel bakım ihtiyaçlarını bugün burada gidermek için buradayız. Bu projede akıllarına düştüğüm Jülide hocamın, müdürümüzün. Biz mutluyuz. Faaliyetlerden ziyade, insanların aklına gelmeyi seviyoruz” ifadelerini kullandı.

“İletişim halinde olacağız”

Proje önerisi ile ilk karşılaştıklarında seve seve yapabileceklerini belirttiklerini kaydeden Kapaklı Mesleki Eğitim Merkezi Okul Müdürü İsmail Seyitoğlu, da “Daha sonra gerekli girişimlerim gerçekleştirdik, bugün buradayız. Çocuklarımızın empati duygularının gelişmesi için, engelli bireyleri daha iyi anlayabilmeleri ve onları mutlu edebilmek için buradayız. Umarım proje gerekliliklerini yerine getirir amacına ulaşır. Bu süreci devam ettirmek için de yine Çerkezköy Sakatlar Derneği ile iletişim halinde olacağız” dedi.