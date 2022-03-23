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Minik öğrenciler tohumla buluştu

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TREDAŞ, 21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında içerisinde tohum bulunan kalemleri ilkokul seviyesindeki öğrencilerle buluşturdu.

Minik öğrenciler tohumla buluştu
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TREDAŞ, 21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri kapsamında içerisinde tohum bulunan kalemleri ilkokul seviyesindeki öğrencilerle buluşturdu.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), kurumsal sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Şirket görevlileri, faaliyet gösterdiği Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli bölgelerinde ilkokul seviyesindeki öğrencilere üzerinde “Tohum ek ağaç olsun, ormanlar böyle çoğalsın” sloganının yer aldığı tohumlu kalem dağıttı.

Orman haftası etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz yıllarda “Enerjimiz daha yeşil bir dünya için” projesiyle 250 fidanı toprakla buluşturan TREDAŞ, bu yıl da bin adet tohumlu kalemi, hem fidan dikmenin önemini aşılamak hem de yeşili ve ağacı severek büyümeleri için öğrencilere hediye etti.

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