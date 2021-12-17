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Muratlı Milli Eğitim Müdürlüğü taşındı

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Tekirdağ’ın Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni adresine taşındı. Müdürlüğün yeni adresi, eski Muratlı Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu binası oldu.

Muratlı Milli Eğitim Müdürlüğü taşındı
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Tekirdağ’ın Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni adresine taşındı. Müdürlüğün yeni adresi, eski Muratlı Anadolu Lisesi Öğrenci Pansiyonu binası oldu.

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Daha önceki yıllarda Muratlı Anadolu Lisesi Kız ve Erkek Öğrenci Pansiyonu olarak kullanılan Muratlı Anadolu Lisesi binası bitişiğindeki 4 katlı binaya, Milli Eğitim Bakanlığı kararı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü geçti. Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, bir yandan yeni binaya geçerken, diğer yandan da binadaki eksiklikleri gidermek için çalışıyor.

Binaya ait bazı blokların Muratlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne verileceği ve kurs alanı olarak kullanılacağı öğrenildi.

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