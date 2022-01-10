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Musluk hırsızı tutuklandı

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Tekirdağ’da polis ekipleri, musluk başlığı çalan bir kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Musluk hırsızı tutuklandı
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Tekirdağ’da polis ekipleri, musluk başlığı çalan bir kişiyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir evden hırsızlık ihbarı alan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bahse konu adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda hırsızlık zanlısı S.G., çalmaya çalıştığı musluk bataryası, pense, tornavida ve yakıt pompası yedek parçaları ile birlikte suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen S.G., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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