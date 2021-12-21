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Namık Kemal Tekirdağ’da anıldı

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Hürriyet ve Vatan Şairi olarak bilinen Namık Kemal’in doğumunun 181. yıldönümü nedeniyle Tekirdağ’da anma töreni gerçekleştirildi.

Namık Kemal Tekirdağ’da anıldı

Hürriyet ve Vatan Şairi olarak bilinen Namık Kemal’in doğumunun 181. yıldönümü nedeniyle Tekirdağ’da anma töreni gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa kent meydanında bulunan Namık Kemal Anıtı önünde düzenlenen anma programında, Namık Kemal anıtına Valilik Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Namık Kemal Derneği tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra çelenk sunma töreni sona erdi.

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Törene, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Garnizon Komutan Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Namık Kemal Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Bülent Eker, Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Namık Kemal Derneği Başkanı Sezai Kurt, Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve daire amirleri katıldı.

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