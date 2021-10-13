Nefes gösterisi nefes kesti

Süleymanpaşa Belediyesi, spor ve sanatla ilgilenmek isteyen gençlere sunduğu çok sayıda fırsatla dikkatleri üzerinde toplarken, Belediye Konservatuvarı bünyesinde oluşturulan Paşa Halk Dansları Topluluğu da Nefes isimli gösterisiyle nefesleri kesiyor.

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Paşa Halk Dansları Topluluğu, iki günlük program kapsamında, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde, Namık Kemal Üniversitesi ve Süleymanpaşa İlçe Milli Müdürlüğü personelleri ve eğitim kadroları için özel gösteriler sahneledi. Tamamı Süleymanpaşa’da yaşayan gençler ve eğitmenlerden oluşan topluluk, 48 dansçı ve 2 eğitmen olmak üzere 50 kişiden oluşan dev kadrosuyla seyrine doyum olmaz bir gösteri olarak nitelenen ’Nefes’ isimli gösterileri ile ayakta alkışlandı.

“Gençlerimize fırsat verilince başarı geliyor”

Gösterileri izleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yaptığı konuşmada, “Bu gösteriler bizlere Süleymanpaşa’nın gençlerinin, kendilerine fırsat verildiğinde neler başarabileceklerini açık bir şekilde göstermiştir. Bir yıla yakın bir süredir çok ciddi bir emeğin verildiğine bizzat şahit olduğum ’Nefes’ isimli bu dans gösterisinin ortaya çıkmasında, bu gençlerin yetişmesinde büyük emekleri olan eğitmenlerimize ve Paşa Halk Dansları Topluluğu projesinin hayata geçmesi için çok çalışan Belediye Başkan Yardımcımız Sabri Çınar’a teşekkür ediyorum. Kısa süre içinde Trakya’da, daha sonra Türkiye’de, sonra yakın komşu ülkelerimizde ve nihayetinde bütün dünyada Süleymanpaşamızın adını gururla duyuracaklarına gönülden inandığım gençlerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri için gereken imkânları Süleymanpaşa Belediyesi olarak hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.