Okul yapım çalışmaları sürüyor

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yer alan eğitim-öğretim kurumları arasında yer alan ancak geçtiğimiz aylarda yıkılan Velimeşe Atatürk İlkokulu’nun yerinde başlayan yeni okul yapımına ilişkin çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı da çalışmaları yerinde inceledi.