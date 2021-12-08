Okullara plastik kapak kumbarası dağıtılıyor

Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa Kent Konseyi ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Tekirdağ Şubesi işbirliği ile hazırlanan proje hayata geçti. Proje kapsamında kırmızı kalp şeklinde plastik kapak toplama kumbaraları imal edilerek okullara dağıtılmaya başlandı.

Süleymanpaşa Kent Konseyi’nin öncülük ettiği, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği yararına organize edilen ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından desteklenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde kalp şeklinde plastik kapak kumbaraları imal edildi. Kırmızı renkte hazırlanan kumbaralar Süleymanpaşa’da bulunan okullara dağıtılmaya başlandı. Ayrıca konuyla ilgili okullarda bilgilendirme çalışmaları ve eğitimler veriliyor.

Plastik kapaklar engellilere umut oluyor

Proje ortağı Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Tekirdağ Şubesi’nden yapılanan açıklamada, pet şişe kapaklarının çöp olarak görülmemesi, toplanan her kapağın ihtiyaç sahibi bir vatandaşımıza umut ışığı olacağının unutulmaması gerektiği ifade edilerek kapakların geri dönüşüme kazandırılması ile hem engellilere destek olunabileceği hem de çevre korumasına katkıda bulunulabileceği belirtildi, vatandaşlar mavi kapak toplamaya davet edildi. Açıklamada ayrıca hazırlanan proje ile okullarda bu farkındalığın oluşmasına ve kapak toplanmasına katkıda bulunan Süleymanpaşa Kent Konseyi ve Süleymanpaşa Belediyesine teşekkür edildi.

Güngör’den başkan Yüksel’e teşekkür

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Beste Emre Güngör, projeye desteğini esirgemeyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e teşekkür etti. Güngör, “Bilindiği üzere plastik kapakların geri dönüştürülmesi ile yürüme engeli bulunan vatandaşlara akülü sandalye temin edilebiliyor. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile birlikte yürüttüğümüz Sosyal Sorumluluk Projemiz ile Süleymanpaşa’da yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara akülü sandalye temin etmeyi amaçlıyoruz. Proje kapsamında ilçemizdeki okullarımıza mavi kapak toplama ünitelerimizi dağıtmaya başladık. Projemizi öğrenci ve öğretmenlerimize anlatarak bilgilendirmede bulunduk. Plastik kapak toplama kumbaralarımızın tamamı Süleymanpaşa Belediyesi tarafından üretilmiştir. Projemizin başından beri bizlere destek olan Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel’e ve emeği geçen tüm çalışanlara proje paydaşlarımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.