Okullarda gıda ve hijyen eğitimi

Tekirdağ’da okullarda öğrencilere yönelik gıda ve hijyen eğitimi konusunda eğitimler veriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018-2022 Stratejik Planı’nda yer alan "Okullarda gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek" hedefi doğrultusunda 2018 yılından bu yana eğitimler yürütülüyor. Stratejik plan kapsamında 2021 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli bir şekilde ve süregelen pandemi tedbirlerine uyarak, Şarköy ve Çorlu İlçelerinde 58 öğrenciye “Gıda, gıda grupları, yeterli ve dengeli beslenme, hijyen ve sağlıklı besin seçimi” ve “Gıda sağlığı ve güvenliği” konularında eğitim verildi. Eğitimlerin, diğer ilçe müdürlükleri tarafından da yapılacağı öğrenildi.