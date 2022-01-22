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Önce yere vurdu sonra boğarak öldürdü

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Tekirdağ Malkara’da bir kediye işkence ederek canice öldürdüğü görüntüler sonrasında gözaltına alınan şüpheli S.A (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Önce yere vurdu sonra boğarak öldürdü
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Tekirdağ Malkara’da bir kediye işkence ederek canice öldürdüğü görüntüler sonrasında gözaltına alınan şüpheli S.A (32), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Camiatik Mahallesi’nde bulunan bir sitesinin önünde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri çevrede bulunan KGYS ve güvenlik kameralarını tek tek incelediler. Yaklaşık 80 saat kameraları inceleyen ekipler, bir kişinin arabalarının yanında kediyi çağırdığı ve ardından canice öldürdüğü görüldü.

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Polis ekipleri tarafından yaşadığı adreste gözaltına alınan S.A ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette gerçekleştirilen işlemlerin ardından Savcılığa sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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