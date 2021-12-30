Pandemi nedeniyle ara verilen ‘güvenli gıda’ eğitimleri devam ediyor

Tekirdağ’da pandemi sebebiyle bir süre ara verilen öğrencilere yönelik gıda güvenliği eğitimleri yeniden başladı.

Tekirdağ’da 2018’den bu yana süren okullarda güvenli gıda eğitimlerine daha önce pandemi koşulları sebebiyle bir süre ara verilmişti. Geçtiğimiz mevsimlerde korona virüs vaka oranlarının düşüşe geçmesi ve okullarda eğitimin devam etmesiyle, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilere yönelik gıda güvenliği eğitimleri de başlatılmış oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2018-2022 Stratejik Planı’nda yer alan "Okullarda gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek" hedefi doğrultusunda 2018 yılından bu yana süren eğitimlerde, Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli bir şekilde ve süregelen pandemi tedbirlerine uyarak, “Gıda, Gıda Grupları, Yeterli ve Dengeli Beslenme, Hijyen ve Sağlıklı Besin Seçimi” ve “Gıda Sağlığı ve Güvenliği” konularında eğitim verildi. İl genelinde bulunan ilçe müdürlükleri tarafından da kentteki okullarda da öğrencilere yönelik gıda güvenliği eğitimleri sürüyor.