Polis okul okul bilgilendiriyor

Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından sorumluluk bölgelerinde bulunan vatandaşlara yönelik olarak Mehmet Akif Ersoy İlkokulu toplantı salonunda okul müdürü, rehber öğretmen, okul aile birliği başkanı ve öğrenci velilerinin katılımıyla ’Veli Bilgilendirme Toplantısı’ düzenlendi.

Toplantıda, Toplum Destekli Polislik ve yürütülen hizmetler, 112 polis imdat hattı, KADES uygulaması, telefon ile yapılan kontör dolandırıcılığı konularına itibar etmemeleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar, seyyar satıcılar ve bohçacılar ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca öğrencilerin ve velilerin pandemi ile ilgili olarak maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda azami dikkat etmeleri hatırlatılmıştır. Katılımcılara malvarlığına karşı işlenen suçlar, KADES ve dolandırıcılık’ konulu broşürler dağıtıldı.