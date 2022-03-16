Salgınla mücadele hızla sürüyor

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüsü salgını ile mücadelede vaka sayıları günden güne düşmesine rağmen hız kesmiyor. İlçe merkezinde 8 farklı mahallede çocuk parkları, kamusal alanlar ve resmi kurumların girişlerinde dezenfeksiyon ve arındırma işlemleri gerçekleştirildi, vatandaşların sağlığının korunması için gerekli tedbirler alındı.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Altınova, 100. Yıl, Çınarlı, Aydoğdu, Yavuz, Ertuğrul, Ortacami ve Değirmenaltı Mahallelerinde bulunan işlek yollar ve kaldırımlar ile park alanları ve sosyal donatılar, kamu binaları giriş çıkışları titizlikle dezenfekte edilerek arındırıldı.

En etkili korunma yolu aşı kişisel tedbirler

Konuyla ilgili Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Süleymanpaşa Belediyesi ve diğer kurumların Korona virüsü salgını ile etkin bir şekilde mücadeleyi sürdürdüğü ancak kurumsal tedbirlerin salgınla mücadelede önemli olmakla birlikte tek başına yeterli olmadığı hatırlatılarak, salgının gün geçtikçe etkisini yitirmeye başladığı bugünlerde kişisel tedbirlerin ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı. Özellikle Korona virüsü salgınına karşı en etkili önlemin aşı olduğunun altı çizilen açıklamada, vatandaşlara aşılarını yaptırmaları ve kişisel hijyen, sosyal mesafe ve gerekli görülen alanlarda maske kullanımına dikkat etmeleri uyarısı yapıldı.