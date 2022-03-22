‘Şanlı Tarihi’ sahneye taşıyacaklar

Tekirdağ’da liseler arası tiyatro yarışmasında final heyecanı yaşanıyor.

Süleymanpaşa ilçesinde, Süleymanpaşa Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde “Şanlı Tarihini Sahneye Taşı” ismiyle düzenlenen liseler arası tiyatro yarışmasında sona gelindi.

Düzenlenen yarışmada 57. Alay Kahramanları, 15 Temmuz Kahramanları, Rumeli Fatihi Süleymanpaşa, Ertuğrul Fırkateyni Kahramanları ve Balkan Göçleri konuları belirlenirken, Tekirdağ Fatih Anadolu Lisesi, Tekirdağ Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi, Tekirdağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tekirdağ Namık Kemal Anadolu Lisesi’nin oyunlarının sahneleneceği öğrenildi.

3 Bin lira ödenek verildi

Öğrencilerin sahneleyeceği oyunların kostüm, dekor ve diğer giderlerinin karşılanması için Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 3’er bin lira tutarında ödenek aktarıldı. Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan jüri ekibinin oylama yapacağı yarışmanın finalinde yer öğrenciye katılım belgesi ve dereceye giren okullara başarı belgesi verilecek. Yarışmanın diğer ödülünün ise, İstanbul ve Selanik Gezisi olduğu açıklandı.

31 Mart’ta final heyecanı

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan final gösterimleri 31 Mart Perşembe günü vatandaşların katılımı ile gerçekleştirilecek.