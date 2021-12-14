’Şanlı Tarihini Sahneye Taşı’ tiyatro yarışması için başvurular başladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, ilçede eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüten liselere yönelik tiyatro yarışması düzenliyor.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından “Şanlı Tarihini Sahneye Taşı” sloganıyla ilçede faaliyet gösteren liseler arasında düzenlenen tiyatro yarışması, 5 farklı kategoride gerçekleştirilecek. Ekipler diledikleri kategoride bir eser sahneleyebilecek.

Süleymanpaşa ilçesinde öğrenim gören lise öğrencilerinin sosyal, kültürel, tarihsel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamak, sahne sanatlarına ilgisini arttırmak, yeteneklerini sergilemelerine olanak sunmak ve okullar arası iletişimi artırarak bilgi ve sevgi paylaşımını tesis etmek gibi amaçlarla düzenlenen tiyatro yarışması, 57. Alay Kahramanlarını Sahneye Taşı, 15 Temmuz Kahramanlarını Sahneye Taşı, Rumeli Fatihi Süleyman Paşa’yı Sahneye Taşı, Ertuğrul Firkateyni Kahramanlarını Sahneye Taşı ve Balkan Göçlerini Sahneye Taşı isimli kategorilerde yapılacak.

Yarışmaya katılım, özgün eser (tiyatro metni yazılarak) ya da bir yazarın kategorilerden birine uygun eserinin sahnelenmesi şeklinde olabilecek. Her lise sadece bir oyunla yarışmaya katılabilecek. Oyunlar en az 20, en çok 40 dakika arasında olacak. Başvurular için son tarih ise 7 Ocak 2022 olarak belirlendi.