Saray’da göletler ve balıkçılar denetlendi

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde faaliyet gösteren balıkçı esnafı ve göletler denetlendi.

Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçede faaliyet gösteren balıkçılar ve kaçak avcılığın önlenmesi için ilçe genelindeki göletler Tarım ve Orman Bakanlığının ’Balıkçılık Ürünleri İzleme Programı’ kapsamında denetlendi. Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, su ürünleri perakende satış yerleri ve ilçe genelinde bulunan göletlerde asgari balık boy ve ağırlıkları, satılması tamamen yasak olan türler ve göletlerde kaçak avcılığın önlenmesi için denetimler gerçekleştirdi.