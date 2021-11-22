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Saray’da kaçak avcılıkla mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi

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Tekirdağ’ın Saray ilçesinde faaliyet gösteren balıkçı esnafı ve göletler denetlendi.

Saray’da kaçak avcılıkla mücadele kapsamında denetim gerçekleştirildi
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Tekirdağ’ın Saray ilçesinde faaliyet gösteren balıkçı esnafı ve göletler denetlendi.

Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilçede faaliyet gösteren balıkçılar ve kaçak avcılığın önlenmesi için ilçe genelindeki göletler denetlendi. Denetimlerde satış alanları, balık boyları ve türleri kontrol edildi. Su ürünlerinin sürdürülebilir olması için ilçede bulunan balıkçı esnafının ve ilçe genelindeki göletlerin denetlediğini belirten Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürü Seyide Özgül Yılmaz, “Su ürünlerinin sürdürülebilirliği için Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelimiz tarafından su ürünleri perakende satış yerleri ve ilçe genelinde bulunan göletler denetlendi. Denetimlerde personelimiz tarafından perakende satış yerleri çalışanlarına avlanılabilir asgari balık boy ve ağırlıkları, satılması tamamen yasak olan türler, türlere göre zaman yasakları hakkında bilgi verdik ve göletlerde kaçak avcılığın önlenmesi için denetimler gerçekleştirdik” dedi.

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