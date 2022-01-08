Şehri baştan aşağıya dezenfekte ettiler

Süleymanpaşa Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadelesini ara vermeden sürdürüyor. Ana cadde ve yoğun olarak kullanılan yollar düzenli aralıklarla dezenfeksiyon işlemine tabi tutuluyor, hastane girişleri arındırılıyor, sahil şeritleri ve parklar dezenfekte edilerek halk sağlığına katkıda bulunuluyor.

Korona virüsü salgınının etkisini arttırmaya başladığı kış aylarında, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından şehrin ana arterlerinde, yoğun kullanılan yol ve sokaklarda düzenli olarak dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriliyor. Vaka sayılarının artış eğiliminde olması dolayısıyla dezenfeksiyon çalışmalarının da sıklığının arttırıldığı ifade edildi.

Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; kamu hastaneleri başta olmak üzere kamu kurumlarının girişleri arındırılarak sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşların salgından korunmasına katkı sağlanıyor. Ayrıca parklar ve sahil kesimleri gibi kamusal alanlarda da dezenfeksiyon ekipleri düzenli olarak arındırma işlemi uyguluyor.

Konuyla ilgili olarak Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, salgına karşı alınacak genel tedbirlerin belirli bir noktaya kadar koruma sağlayabileceği, en etkili korunma yönteminin aşı ve kişisel tedbirler olduğu hatırlatılarak, aşı olmayan vatandaşların bir an önce aşılarını yaptırmaları, sosyal mesafe, maske kullanımı ve kişisel hijyen önlemlerini almaları tavsiyesinde bulunuldu.