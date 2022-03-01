Sınavda başarılı olan öğrencilere hafızlık belgeleri verildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Hafızlık Tespit Sınavı’nda başarılı olan öğrencilere hafızlık belgeleri verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 6, 7 ve 8 Eylül 2021 tarihlerinde Tekirdağ İl Müftülüğünde yapılan Hafızlık Tespit Sınavı’nda başarılı olan öğrencilere önceki gün Çorlu İlçe Müftülüğünde Çorlu Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu tarafından hafızlık belgeleri verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yapılan hafızlık tespit sınavında Çorlu İlçe Müftülüğü’ne bağlı Hamidiye Kur’an-ı Kerim kursundan 6 erkek öğrenci ve Şehit Ali Alıtkan Yatılı Kız Kur’an-ı Kerim kursundan 3 kız öğrenci başarılı oldu. Hafızlığını tamamlayarak belge almaya hak kazanan öğrencilere belgelerini veren Müftü Dr. Haliloğlu, tebrik ederek başarılar diledi.