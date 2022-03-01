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Sınavda başarılı olan öğrencilere hafızlık belgeleri verildi

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Hafızlık Tespit Sınavı’nda başarılı olan öğrencilere hafızlık belgeleri verildi.

Sınavda başarılı olan öğrencilere hafızlık belgeleri verildi
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Hafızlık Tespit Sınavı’nda başarılı olan öğrencilere hafızlık belgeleri verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 6, 7 ve 8 Eylül 2021 tarihlerinde Tekirdağ İl Müftülüğünde yapılan Hafızlık Tespit Sınavı’nda başarılı olan öğrencilere önceki gün Çorlu İlçe Müftülüğünde Çorlu Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu tarafından hafızlık belgeleri verildi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yapılan hafızlık tespit sınavında Çorlu İlçe Müftülüğü’ne bağlı Hamidiye Kur’an-ı Kerim kursundan 6 erkek öğrenci ve Şehit Ali Alıtkan Yatılı Kız Kur’an-ı Kerim kursundan 3 kız öğrenci başarılı oldu. Hafızlığını tamamlayarak belge almaya hak kazanan öğrencilere belgelerini veren Müftü Dr. Haliloğlu, tebrik ederek başarılar diledi.

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