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Su saati ve rögar kapağı çalıp kayıplara karıştılar

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TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir apartmandan su saati ve ayakkabı ile yol kenarındaki rögar kapağını çalan hırsızlar kayıplara karıştı

Su saati ve rögar kapağı çalıp kayıplara karıştılar
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TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir apartmandan su saati ve ayakkabı ile yol kenarındaki rögar kapağını çalan hırsızlar kayıplara karıştı

Olay, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 17. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmana giren hırsızlar, Mehmet Yıldız’a ait su saatini çaldı. Hırsızların olay yerinden kaçarken, rögar kapağını da çaldığı öne sürüldü. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Rögar kapağının gündüz vakti çalınmasına hayret ettiklerini ifade eden Mehmet Yıldız, “Gündüz vakti su saatini çalmışlar. Eve geldiğimde fark ettim. Bu kadar da olmaz, ayıp vallahi, pes doğrusu” diye konuştu.

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