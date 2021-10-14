Süleymanpaşa Karlık Caddesi genişletiliyor

Süleymanpaşa Belediyesi, ilçenin uzun yıllar boyunca kanayan yarası haline gelen yol sorunlarını birer birer ortadan kaldırmaya devam ediyor. Araç trafiğinin yoğun olduğu Karlık Caddesinde yol genişletme çalışmaları başlatılırken, asfalt ve kilit taş çalışmaları da hız kesmeden sürüyor.

Yol genişliğinin yetersiz kalması nedeniyle en yoğun trafik koşullarının oluştuğu, Çiftlikönü ve Atatürk Mahallelerini birbirine bağlayan Karlık Caddesinde yol genişletme çalışmaları başlatan Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, caddenin Selimiye Camii’nden Asri Mezarlığa kadar olan bölümündeki çalışmaları tamamladı. Caddenin diğer kısımları için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Asri Mezarlıkta yapılacak olan taşıma işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, yol genişletme çalışmaları kaldığı yerden devam edecek.

Karlık Caddesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek güzergâhta yapılacak işlemleri planlayan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, trafik akışının daha rahat ve güvenli hale getirilmesi için gerekenin yapılacağını ifade etti. Yüksel, “Süleymanpaşamızda araç trafiğinin en yoğun olduğu güzergâhlardan biri olan Karlık Caddesi üzerinde, trafik akışını rahat ve daha güvenli hale getirmek amacıyla yürüttüğümüz yol genişletme çalışmalarını inceledik. Güzergâhta yapacağımız işleri planlayarak, projenin detaylarını yerinde değerlendirdiğimiz incelemede, yolun büyük bir bölümünü genişletiyoruz. Kalan kısmı için izinleri bekleyeceğiz. En kısa sürede bu noktadaki çalışmalarımızı tamamlayarak ilçemizin önemli bir yol ve trafik sorununu daha ortadan kaldıracağız” dedi.

Asfalt çalışmaları sürüyor

Öte yandan, Ortacami Mahallesi Kılıçer Sokakta da zemin kaldırma ve asfalt serimi gerçekleştirildi, yol çizgileri de çekilerek sadece iki günde sokak yeniden araç trafiğine açıldı. Ayrıca Hürriyet Mahallesi Kar Sokakta yapımı tamamlanan menfezin bağlantı yolları da asfaltlanarak, mahalleyi ikiye bölen derenin üzerinden araç trafiği sağlanmış oldu.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mevsimsel yağışlar başlayıncaya kadar asfalt çalışmalarının süreceği, yol, kaldırım yapım ve tamirat işlemlerinin ise hız kesmeden sürdürüldüğü belirtildi.