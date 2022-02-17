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Süleymanpaşalı karateciden Türkiye üçüncülüğü başarısı

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Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, ülke çapında başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Kulübün Karate sporcularından Hira Kasatura kendi kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Süleymanpaşalı karateciden Türkiye üçüncülüğü başarısı
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Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, ülke çapında başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Kulübün Karate sporcularından Hira Kasatura kendi kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından organize edilen ve 3-6 Şubat tarihleri arasında İzmit’te gerçekleştirilen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri, 41 ilden 159 kulüp ve 486 sporcunun katılımıyla yapıldı. Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü temsilcisi Hira Nur Kasatura, Kumite dalında 68 kiloda üçüncülük elde ederek bronz madalyaya layık görüldü. Türkiye’nin en iyilerinin katıldığı Büyükler Karate Şampiyonası’nda mücadele eden Süleymanpaşalı karateciler, başarılı performansı ile Tekirdağ’ın gururu oldu.

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Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası’nda kategorilerinde ilk üç sırayı alan sporculara madalyalarını Karate Federasyonu Başkanı Av. Dr. Aslan Abid Uğuz, Yönetim Kurulu Üyeleri Serpil Barış, Hatun Albayrak Şengüloğlu, Fatih Kaya ve Teknik Kurul Başkanı Adnan Şamdan takdim etti.

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