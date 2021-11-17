Süleymanpaşa’nın gurur günü: Ödülü Cumhurbaşkanından aldı

Süleymanpaşa Belediyesi, Ankara’da başlayan Yerel Yönetimler Gençlik Festivali’nde 2021 yılında gençlere yönelik olarak yapılan yatırım ve hizmetler dolayısıyla ödüle layık görüldü. Başkan Yüksel, ödülü bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ellerinden aldı.

Süleymanpaşa Belediyesi, Türkiye’nin dört bir yanından gelen belediyelerin katılımıyla organize edilen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali’ne katılarak, Süleymanpaşa’da gençlere yönelik gerçekleştirilen yatırım ve hizmetleri tanıttı. Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen festivalin açılışını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan, açılış konuşmasında devler olarak gençlere verilen öneme vurgu yaparak, festivalin hayırlı olması temennisini paylaştı.

Spora ve gençlere yapılan yatırımlar ödül getirdi

“Tam Bana Göre Festival” sloganıyla başlayan Yerel Yönetimler Gençlik Festivali’nde, Süleymanpaşa Belediyesi büyük bir gurur yaşadı. 2021 yılını Gençlik ve Spor Yılı ilan eden Süleymanpaşa Belediyesi, 30’dan fazla spor tesisini bir yıldan kısa sürede hayata geçirerek her mahallede gençlere spor imkanı sunmuştu. Süleymanpaşa Belediyesinin 2021 yılında spora ve gençlere yönelik yatırım ve hizmetleri dolayısıyla festivalde ödüle layık görüldü. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ödülü bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ellerinden teslim aldı.

“Bu gurur hepimizin”

Ödül töreninin ardından konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak 2021 yılında “Gençlik ve Spor Yılı” temasıyla gençlerimize yönelik şehrimizde hayata geçirdiğimiz projeler dolayısıyla, ödüle layık görülen belediyelerden biri olduk. Gençlerimize yönelik yatırımlarımızın ödülünü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almanın onurunu ve mutluluğunu yaşadık. Bu gurur hepimizin” diye konuştu.