Kaçak içkiye yönelik operasyonlarına aralıksız devam eden jandarma ekipleri, Çorlu İlçesinde bir bağ evine de operasyon düzenledi. Operasyonda toplamda 586 litre kaçak içki ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olaya ilişkin A.G. isimli şüpheli gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.
Tekirdağ'da tonlarca kaçak içki ele geçirildi
Tekirdağ’ın Saray ve Çorlu İlçelerinde düzenlenen operasyonlarda bağ evinde ve tavuk çiftliğinde toplamda 1 ton 636 litre kaçak içki ele geçirildi.
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