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Tekirdağ’da bağımlılıkla mücadele toplantısı

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Tekirdağ İl Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı Son Toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ’da bağımlılıkla mücadele toplantısı
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Tekirdağ İl Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı Son Toplantısı gerçekleştirildi.

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YİKOB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, kurul üyelerinin katılımı ile yapıldı. Toplantıda, bir önceki toplantıda alınan kararlar hakkında görüşüldü. Ardından dönem içerisinde bağımlılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bir sunum yapıldı. Toplantı, gündem önerisi ve bir sonraki toplantıda sunum yapacak kurumların belirlenmesi ile son buldu.

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