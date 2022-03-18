Tekirdağ’da Çanakkale Zaferi töreni

Tekirdağ’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde eski valilik binası önünde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü sebebiyle çelenk sunma töreni düzenlendi. Anıta çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, daha sonra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’ın konuşması ile devam etti. Vali Yıldırım, “Kahramanlık destanı Çanakkale Zaferi’nin 107’inci yıldönümünü kutlamak ve vatanımız uğruna canları pahasına göğsünü düşmana siper eden şehitlerimizi anmak için burada bulunuyoruz. Çanakkale Zaferi, eşine rastlanılmayacak fedakarlıkların ve kahramanlıkların yaşandığı Türk ve dünya tarihinin dönüm noktası olan bir savaştır. Türk ulusu Çanakkale’de kazanılan zaferle kendisinde mücadele edecek gücü ve inancı bulmuş ve Kurtuluş Savaşı’nı kazanarak Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur” dedi.

Program daha sonra çeşitli etkinliklerle devam etti.