banner4556

Tekirdağ’da çobanlık sertifikaları verildi

banner4664

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde sürü yönetimi elemanı kursu sertifika töreni düzenlenerek, 25 kursiyere sertifikaları verildi.

Tekirdağ’da çobanlık sertifikaları verildi
banner4584

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde sürü yönetimi elemanı kursu sertifika töreni düzenlenerek, 25 kursiyere sertifikaları verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı “Hayvancılık Desteklemeleri Uygulamaları Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdamı Desteği” kapsamında, ülke hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin arttırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Hayrabolu ilçesinde sürü yönetimi elemanı eğitim programı düzenlendi.

Sürü Yönetimi Elemanı Kursu belge törenine katılan Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal ve kurum yöneticileri tarafından, İlçe Halk Eğitimi Merkezi ve İlçe Müdürlüğü ile ortak düzenlenen kursta başarılı olan 25 kursiyere sertifikaları verildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yatırım uzmanı ve sosyal medya fenomeni Nasuh Özdemir:...
Yatırım uzmanı ve sosyal medya fenomeni Nasuh Özdemir:...
  1. EKONOMİ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4616